Украина предложила странам НАТО «ответить» России совместными учениями
Киев, 2 апреля, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Страны НАТО, граничащие с Украиной, должны повысить боевую готовность. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец во время встречи с послом Канады Ларисой Галадзой, сообщила 2 апреля пресс-служба МИД Украины.
Участники встречи обсудили обострение ситуации в Донбассе, а также масштабные российско-белорусские военные учения «Запад-2021» и перемещения российских войск недалеко от границ Украины.
Он отметил, что совместные мероприятия Украины и стран НАТО, в том числе совместные военные учения, могут «улучшить» ситуацию с безопасностью в регионе.
В свою очередь Галадза заявила, что Канада поддерживает украинские реформы в сфере безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поговорил с канадским коллегой Марком Гарно. Стороны обсудили, в частности, ситуацию в Донбассе и перемещения российских войск вдоль границ Украины.