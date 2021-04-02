Киев, 2 апреля, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Страны НАТО, граничащие с Украиной, должны повысить боевую готовность. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец во время встречи с послом Канады Ларисой Галадзой, сообщила 2 апреля пресс-служба МИД Украины.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Крепитесь, заграница на поможет!

Участники встречи обсудили обострение ситуации в Донбассе, а также масштабные российско-белорусские военные учения «Запад-2021» и перемещения российских войск недалеко от границ Украины.

«Такие действия Российской Федерации бросают вызов безопасности Украины и НАТО, что должно быть сбалансировано общими усилиями», — заявил Машовец.

Он отметил, что совместные мероприятия Украины и стран НАТО, в том числе совместные военные учения, могут «улучшить» ситуацию с безопасностью в регионе.

В свою очередь Галадза заявила, что Канада поддерживает украинские реформы в сфере безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поговорил с канадским коллегой Марком Гарно. Стороны обсудили, в частности, ситуацию в Донбассе и перемещения российских войск вдоль границ Украины.