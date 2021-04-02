Кемерово, , 11:10 — REGNUM В Кемеровской области за минувшие сутки выявили 51 новый случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии, таким образом, достигло 33 413, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Новые носители зарегистрированы в города Кемерово, Новокузнецк, Юрга, Киселёвск и так далее, а также в ряде районов.

Выздоровели за сутки 48 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус в регионе побороли 32 472 человека.

«Всего в регионе медицинскую помощь получают 326 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 1471 человек», — отметили в оперштабе.

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