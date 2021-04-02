Архангельск, , 11:09 — REGNUM 43-летний житель Архангельска признан виновным в публичном оправдании терроризма. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 350 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Архангельской области и НАО.

«Осужденный с мобильного телефона с 31 октября по 1 ноября 2018 года разместил в одной из групп в социальной сети под новостью о террористическом акте комментарии, в которых содержатся лингвистические признаки оправдания идеологии терроризма», — уточнили в ведомстве.

В ходе допроса обвиняемый отказался высказать свое отношение к предъявленному обвинению и вину свою не признал.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября 2018 года в Архангельске в здании ФСБ был совершен теракт — погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство. Ранения получил трое сотрудников ведомства.