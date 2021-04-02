Элиста, , 11:09 — REGNUM Республика Калмыкия в ближайшее время получит ещё восемь тысяч доз вакцины COVID-19, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения РК Оксана Курдюкова.

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«Поступают «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), также была небольшая партия «ЭпиВакКорона». В течение десяти дней мы ожидаем крупную поставку вакцины — более восьми тысяч доз. Они будут распределены по вакцинальным пунктам», — цитирует Курдюкову РИА Калмыкия.

В настоящее в регионе работают 14 пунктов вакцинации. Сеть прививочных кабинетов будет расширена.

За весь период вакцинации Калмыкия получила более 13 тысяч доз антиковидной вакцины. Использовано 92% от общего объёма.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в ведомстве отмечали, что запись на вакцинацию ведётся уже на четвёртый квартал 2021 года. Дефицита в вакцине в регионе нет.

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