Пекин, 2 апреля, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Стратегическое и всеобъемлющее партнёрство России и Китая будет только усиливаться, и оно не является направленным против третьих стран. Об этом 2 апреля заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Mil.ru Флаги России и Китая

«Отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства Китая и РФ будут только усиливаться, невзирая на изменения международной конъюнктуры. Они не могут ослабнуть», — сказала она, комментируя заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о взаимодействии России и КНР.

Также Чуньин добавила, что сотрудничество двух стран не является направленным против третьих стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия и Китай сблизились, чтобы противостоять странам Запада, из-за чего будущий геополитический ландшафт многополярного мира стал очень непростым.