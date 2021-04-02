Алексей Иванов, 2 апреля 2021, 12:30 — REGNUM Жители Приамурья в соцсетях благодарят медиков, которые во время пожара в кардиоцентре в Благовещенске, проводили операцию. Люди оставляют сотни комментариев, а губернатор области Василий Орлов принял решение наградить врачей.
Читайте также: Во время пожара в кардиоцентре в Приамурье медики продолжали оперировать
«Дал задание аппарату подготовить наградные листы на медиков, которые заканчивали операцию во время пожара», — написал глава региона на своей странице в Instagram.
Возгорание в здании кардиоцентра началось на крыше. Пациенты и персонал медучреждения были эвакуированы, но в это время в операционной на первом этаже шла операция по коронарному шунтированию сердца. Хирург Валентин Филатов принял решение завершить операцию.
Как только операция была завершена, медики эвакуировались вместе с пациентом.
Амурчане называют медперсонал «настоящими героями».
«Да что наградные листы, листы, конечно, хорошо. Денежное вознаграждение тоже бы не помешало. Молодцы», — прокомментировала пользователь stepanenko. margo62.
«Спасибо за такое мудрое решение! И медикам, и тем, кто боролся с огнём… Низкий им всем поклон!» — написала haialaguseinova.
«Вот они герои нашего времени!!! Их нужно знать в лицо!!! Спасибо огромное за ваш самоотверженный труд, милые, смелые Доктора!!!» — прокомментировала tamara_sunny888.
«Вот их и надо на «Человек года», а не бизнесменов всяких», — считает aleksandrovna_blag.
Читайте также: В Приамурье загорелся кардиоцентр
В соцсетях жители Приамурья оставляют сотни комментариев с благодарностью врачам, а также спасателям и пожарным.
«Спасибо врачам, пожарной группе — за мужество, героизм, благополучный исход, и губернатору — за принятое решение», — написала nastena_s_va.
«Медали медикам и МЧС», — написала tatianacherepanova28ru.
Подписчики обратили внимание главы региона на необходимость установления причин возгорания в здании кардиоцентра и его дальнейшее восстановление, которое не должно отразиться на пациентах и коллективе.
«Василий Александрович, награды — это правильно!!! Но уделить внимание занятости врачей — это важнее! Работать в здании будет невозможно, что же будет с врачами? Куда им деваться? Где работать? Огромная просьба — взять этот вопрос на контроль», — обратилась к главе региона biryukova_polina.
Василий Орлов отреагировал и сообщил, что в правительстве области провели экстренное совещание, на котором был принят ряд решений по ситуации в кардиохирургическом центре.
Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске из хирургического корпуса кардиоцентра, где загорелась 2 апреля крыша здания, спасатели эвакуировали 67 пациентов. Медики продолжали операцию во время пожара.