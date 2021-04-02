Москва, 2 апреля, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В России по итогам марта добыча нефти и газового конденсата уменьшилась год к году на 9,3%. Об этом сообщили в Центральном диспетчерском управлении топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Павел Редин ИА Красная Весна Добыча нефти

Так, среднесуточная добыча в прошедшем месяце была на уровне 10,19 млн баррелей. В марте было добыто 43,34 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 9,3% ниже показателя марта прошлого года.

При этом с начала года российская добыча нефти снизилась на 10,9%, до 125 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики РФ Александр Новак по итогам заседания стан ОПЕК+ заявил, что Россия в мае — июле планирует нарастить добычу нефти на 114 тысяч баррелей в сутки.

Увеличить добычу нефти Россия намерена в рамках принятого накануне, 1 апреля, решения стран картеля, которые согласовали постепенное увеличение добычи нефти в общей сложности на 1,15 миллиона баррелей в сутки за три месяца.

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