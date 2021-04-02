Москва, , 11:05 — REGNUM Существенно снизить банковские комиссии и установить верхний предел для эквайринга призвал лидер «Справедливой России» депутат Госдум Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

«Прибыль банков от комиссий в 2020 году достигла 1,3 трлн рублей, или 1% ВВП. И это несмотря на кризис и пандемию. Услуги банков стали слишком дорого обходиться экономике, их давно пора поставить на место», — сказал Миронов.

Прежде всего, по мнению парламентария, следует снизить тарифы на эквайринг — речь идет о плате продавцов за то, что покупатели расплачиваются банковскими картами.

«Необходимо законодательно ограничить верхний предел тарифов на эквайринг на уровне 0,5%», — заявил парламентарий, отметив, что эквайринг в России стоит в десять раз дороже, чем на Западе (2−3% против 0,2−0,3%.

Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который два года назад обратил внимание на то, что эквайринг превратился в квазиналог, и призвал работать над его снижением.

«Прошло уже два года и до сих пор никаких результатов. ЦБ и Минфин молчат. В конце концов, мерзко наживаться на том, что из-за страха заразиться люди чаще пользуются картами и оплачивают покупки в интернете», — сказал Миронов.

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