Париж, , 11:10 — REGNUM Позиции Германии и Франции по проекту «Северный поток — 2» различаются, но стороны ведут переговоры для их сближения. Об этом госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил в эфире телеканала BFMTV.

Бон напомнил о словах французского президента Эммануэля Макрона, который год назад заявил о настороженности в отношении этого проекта. Газопровод создаст зависимость от России, пояснил он.

«Наши подходы не совпадают. Но мы ведём дискуссии для их сближения», — заявил он, говоря о позициях Парижа и Берлина.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков заявил накануне, что строительство «Северного потока — 2» почти завершено.

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