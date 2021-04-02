Фриско, США, , 11:04 — REGNUM В базовую версию игры Borderlands 3 добавят два новых торговых автомата. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в компании «СофтКлаб».

Автоматы Crazy Earl's Reroll и Maurice's Black Market Vending Machine появятся в игре уже 8 апреля 2021 года. Один из них позволит геймерам менять особые свойства предметов за эридий (ценный ресурс в мире Borderlands), а второй — покупать легендарные предметы.

Напомним, Borderlands 3 — это кооперативный шутер с элементами ролевой игры, разработанный студией Gearbox Software. Его релиз состоялся в 2019 году.

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