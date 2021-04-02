Кемерово, , 11:04 — REGNUM В Кемеровской области задержан 41-летний житель города Киселёвска по обвинению в покушении на изнасилование несовершеннолетней девочки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, нападения произошло 1 апреля.

По данным следствия, днём на улице мужчина подошёл к потерпевшей и, угрожая ножом, потребовал идти с ним. Однако девочка не растерялась и начала кричать, заметив прохожих. В результате злоумышленник спрятал нож и зашёл в подъезд, после чего девочка сбежала. О случившемся она рассказала в школе, после чего учителя позвонили в полицию.

«Примечательно, что в это время подозреваемый вызвал себе «скорую помощь», сообщив, что его избили неизвестные. Данная информация была передана в дежурную часть полиции», — отметили в министерстве.

Связав два сообщения, полицейские установили, что именно заявивший об избиении мужчина причастен к нападению на ребёнка. Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим, в том числе за аналогичные преступления.

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