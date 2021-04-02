Красноярск, , 11:04 — REGNUM По состоянию на 29 марта самая высокая в Сибирском федеральном округе (СФО) цена на картофель зафиксирована в Красноярске. Как сообщили ИА REGNUM в Томскстате, сравнившем цены на продовольственные товары в сибирских регионах, в Красноярске килограмм картофеля в среднем можно приобрести за 55,14 рубля.

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Самый дешёвый картофель в Сибири обнаружен в Томске — 35,31 рубля за кг.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске также зарегистрирована самая высокая в Сибири цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сорта — 65,53 рубля за кг.

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