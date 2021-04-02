Рим, , 11:03 — REGNUM За сотрудником Генштаба минобороны Италии, который был арестован по подозрению в передаче секретных данных, осуществлялась слежка. Как сообщает 2 апреля газета Il Messaggero, скрытые камеры в его офисе были установлены в середине марта после сигнала компетентного управления министерства.

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Так, одна из камер запечатлела, как офицер ВМС Вальтер Биот делал на телефон фотографии конфиденциальных документов. Затем материалы, которые, как выяснилось, касались деятельности Североатлантического альянса и были помечены грифом «секретно» и «высокая секретность», офицер переносились на носитель данных, который прятал в пачке таблеток. Всего был обнаружен 181 такой документ.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта итальянские правоохранители задержали офицера ВС РФ с аккредитацией при посольстве в Риме и капитана ВМС Италии. Предполагается, что в ходе тайной встречи итальянец передал российскому офицеру секретные документы о системах коммуникации.

По информации источников, за секретные документы военнослужащий получил €5 тыс. Гражданина Италии обвиняют в политическом и военном шпионаже, а также в раскрытии секретных сведений.

После этого инцидента министр иностранных дел Ди Майо передал послу России Сергею Разову протест итальянского правительства и проинформировал, что страна высылает двух российских дипломатов.