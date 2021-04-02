Уфа, , 11:03 — REGNUM 106 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба администрации главы республики.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 32 569 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 27 804 человека, в том числе 180 человек выздоровели в минувшие 24 часа. Вакцинацию завершили 99 843 человека.

Отмечается, что за минувшие 24 часа была констатирована смерть трех пациентов с COVID-19. А всего скончалось 366 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 1 апреля в республике за сутки выявили 105 новых носителей коронавируса.