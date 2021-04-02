Кэри, США, , 11:00 — REGNUM В многопользовательский шутер Fortnite добавили героя популярного интернет-мема Stonks. Об этом сообщило издание Eurogamer.

В оригинальной версии игры персонажа назвали Diamond Hanz. Приобрести его можно в магазине Fortnite за V-баксы (игровую валюту).

Напомним, Stonks — это популярный интернет-мем, обыгрывающий различные шутки на тему бизнесменов, которые гордятся своими безумными идеями и незначительными доходами. Само слово Stonks является намеренным искажением Stocks («Акции»).

Читайте ранее в этом сюжете: Студия Landfall Games выпустила две игры, а ещё одну сделала бесплатной