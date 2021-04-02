Алма-Ата, Казахстан, , 11:00 — REGNUM Власти Алма-Аты ожидают в апреле поставку 250 тыс. доз вакцин против коронавируса. Об этом 2 апреля заявил глава города Бакытжан Сагинтаев на брифинге.

Градоначальник отметил, что не видит ответственности акимата (администрации) Алма-Аты в провале кампании по вакцинации. Он сказал, что поставка вакцины в регионы — это функция правительства, а акимат занимается лишь распределением.

Сагинтаев отметил, что с 1 февраля в Алма-Ату поступило 16 тыс. доз вакцин, которые были оперативно привиты. 1 апреля в город поступило еще 21,8 тыс. доз.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал министерство здравоохранения республики за низкие темпы вакцинации. Глава государства поручил усилить работу в апреле. В противном случае правительство ждет «неприятные кадровые решения».

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