Симферополь, , 11:00 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 2 апреля. Накануне, 1 апреля, сообщалось о 79 новых носителях инфекции.

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Также за сутки признан выздоровевшим после ковида 101 пациент, шесть человек с подтверждённым заражением коронавирусом скончались.

Всего с начала пандемии в Республике Крым выявили 37 790 носителей инфекции, выздоровели из них 35 519 человек. Общее число жертв коронавируса в регионе достигло 1081 человека. В ковид-госпиталях на 2 апреля находятся 1357 пациентов, 241 лечится дома.