Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Новая организация, имеющая связи с иранскими монархистами, налаживает отношения с Республиканской партией, решительно выступая против дипломатии с Ираном и настаивая на том, чтобы Министерство юстиции США расследовало деятельность так называемых «агентов и лоббистов исламской республики» в США, пишет Брайан Мецгер в статье, вышедшей 1 апреля в Responsible Statecraft.

Организация «Американцы иранского происхождения за свободу» (Iranian Americans for Liberty) была создана в прошлом году вместе с двумя взаимосвязанными организациями: комитетом политических действий под названием «Американцы иранского происхождения за конституцию» (Iranian Americans for the Constitution) и суперпаком под названием «Американцы иранского происхождения за мир» (Iranian Americans for Peace).

Публичная деятельность группы, которая включает в себя сообщения в Twitter, пресс-релизы и серию веб-семинаров, организованных с участием кандидатов и действующих лиц от Республиканской палаты, направлена как против правительства Ирана, так и против американцев иранского происхождения, которые выступают за взаимодействие со страной. При этом организация занимает традиционную для американских ястребов позицию.

Важнее всего то, что организация тесно связана с иранскими монархистами, которые выступают за свержение нынешних властей исламской республики и за возвращение в страну наследного принца Резы Пехлеви в качестве лидера конституционной монархии. В частности, группа связана с движением «Фарашгарда», известным на английском языке как «Возрождение Ирана», а также с Конституционалистской партией Ирана, организацией, базирующейся в общине иранской диаспоры в Южной Калифорнии.

Члены «Фарашгарда», в том числе Амир Этемади и Саид Гасминеджад, ранее участвовали в Проекте борьбы с дезинформацией Ирана — финансируемой Государственным департаментом инициативе, основанной в 2018 году в тесном сотрудничестве с Фондом защиты демократий. Однако озже Госдепартамент приостановил финансирование проекта после жалоб на то, что эта группа занималась в значительной мере нападками на американских критиков курса бывшего президента Дональда Трампа в отношении Ирана.

В свою очередь, организация «Американцы иранского происхождения за свободу», которая также имеет связи с произраильскими правозащитными организациями, часто совершает нападки на другие иранско-американские организации и граждан, которые, как бездоказательно утверждают в ее члены, они являются агентами иранского режима.