Москва, , 10:59 — REGNUM Китай становится всё более серьезным конкурентом США, и поэтому Америка хочет вновь превратить КНР в своего промышленного сателлита. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля заявил директор научно-образовательного центра проблем модернизации экономических и политических систем ВШКУ РАНХиГС Вилен Вардапетян, комментируя опасения Вашингтона по поводу создания в Китае избыточных мощностей.

«Создание избыточных мощностей китайскими компаниями связано со снижением промышленного производства в ряде развитых стран, а также развитием новых рынков сбыта в Юго-Восточной Азии, — сказал Вардапетян. — Что касается беспокойства со стороны США, то это закономерно, так как с развитием экспорта и промышленного производства Китай становится всё более серьезным политико-экономическим конкурентом».

Как пояснил Вардапетян, до определенного момента США рассматривали Китай в качестве промышленного сателлита.

«Но в последние десять лет с усилением и активизацией роли Китая в мировых процессах США стали рассматривать его в качестве конкурента и, естественно, всё больше задумываться, как ограничить развитие Китая и вернуть его на место промышленного сателлита», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вардапетян рассказал о том, как США могут нанести урон китайским компаниям.

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