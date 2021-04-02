Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM В арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил крупный финансовый иск от АО «Россельхозбанк». Ответчиком в деле на более чем 1,5 млрд рублей выступает АО «Лужский мясокомбинат». Дата слушаний пока не назначена, дело к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иск от банка поступил 31 марта 2021 года. Третьими лицами участвуют ОАО «Лужский комбикормовый завод» и АО «Рассвет», которые, по открытым данным, аффилированы между собой и с ответчиком. Сумма исковых требований — 1 522 923 780,67 рубля. Детали дела пока неизвестны.

На конец 2018 года мясокомбинат на 99,42% принадлежал обществу «Рассвет». Из отчёта комбината за 2019 год следует, что он выступал поручителем по кредитам «Рассвета», оформленным в «Россельхозбанке». В этом же документе уточняется, что банк является «контролирующим АО «Лужский мясокомбинат» лицом с правом косвенного (через подконтрольное ему АО «Рассвет») распоряжения более 50% голосов на общем собрании акционеров».