Тайбэй, , 11:00 — REGNUM Общее количество погибших в результате схода пассажирского поезда с рельсов на острове Тайвань увеличилось до 41. Об этом 2 апреля сообщает тайваньское Центральное информационное агентство.

«Согласно последнему отчету Тайваньских железных дорог, это крупное дорожно-транспортное происшествие привело к гибели 41 человека», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в одном из деформированных в результате трагического инцидента вагонов продолжают находиться еще два человека.

Также указывается, что число госпитализированных пострадавших при крушении на данный момент составляет 66 человек.

Отметим, ранее стало известно о 40 погибших в результате крушения пассажирского поезда на Тайване.

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