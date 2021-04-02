Москва, , 10:57 — REGNUM Основными методами США по борьбе с китайскими экспортерами по-прежнему остаются введение высоких пошлин, установление квот и запретительных мер, а также ограничение в передаче новых технологий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля заявил директор научно-образовательного центра проблем модернизации экономических и политических систем ВШКУ РАНХиГС Вилен Вардапетян.

«Ни для кого не секрет, что очень много китайских производителей основным своим экспортным рынком видят рынок США и в случае установления высоких пошлин, квот и запретительных мер эти компании будут вынуждены либо переориентировать свой экспорт на другие страны, либо снизить объемы производства, — сказал Вардапетян. — Китайское правительство оценивает риски введения мер борьбы с китайским экспортом со стороны США, поэтому активно развивает новые региональные союзы, например Всестороннее региональное экономическое партнерство, а соответственно, и новые рынки сбыта для своих компаний».

Однако, как полагает экономист, китайским производителям будет нанесен еще больший урон, если США начнут ограничивать передачу новых технологий китайским компаниям.

«Эта мера может заключаться не только в ограничении передачи отдельных технологий, используемых в производстве, но и ограничении передачи станков», — считает Вардапетян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вардапетян рассказал, почему США хотят проведения в Китае валютной реформы.

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