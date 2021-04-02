2 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

Виктор Галенко, , 11:49 — REGNUM Ространснадзор (Федеральная служба по надзору в сфере транспорта) 8 февраля запретил эксплуатацию четырёх воздушных судов Boeing 737−700 авиакомпании «Якутия» из шести эксплуатируемых из-за грубых нарушений правил обслуживания самолетов.

Boeing 737−700 авиакомпании «Якутия» Aktug Ates

Ространснадзор с 13 января проводил внеплановую проверку в отношении АК «Якутия» по факту выкатывания самолета Boeing 737 в аэропорту «Внуково» за пределы ВПП на 20 метров. При этом авиакомпания валила все на скользкую полосу, хотя коэффициент сцепления с ВПП был хороший.

Предписание Ространснадзора

В ходе проверки проверяющие установили грубейшие нарушения технической эксплуатации воздушных судов, невыполнение норм безопасности полётов при поддержании лётной годности.

В связи с этим допуск фактически неисправных воздушных судов был приостановлен инспекторами Ространснадзора до устранения выявленных нарушений.

Однако, как нам стало известно, запрет на эксплуатацию воздушных судов авиакомпании «Якутия» продержался ровно пять часов. Сработало «телефонное право», и запрет был снят. Таким образом, неисправные самолеты «Якутии» снова поднялись в небо. Главная проблема авиакомпании заключается в том, что по какой-то причине деньги на обслуживание воздушных судов не выделяются. Само же ТО самолетов выполняется не в полном объеме или происходит исключительно на бумаге.

Авиамеханик 12019

Вообще из документов проверки видно, что либо вообще не сделана часть работ по обслуживанию ВС, либо эти работы не внесены в формуляры. По результатам проверки «Якутии» Ространснадзором вынесено предписание в недельный срок устранить недостатки, но, видимо, намного выгоднее и дешевле воспользоваться прикормленным административным ресурсом и получить необходимые разрешения для полетов. Разумеется, коррумпировать высокопоставленных госслужащих — это тоже метод, и в этом «Якутия», увы, не одинока. Не хочется каркать, но при таком подходе до следующего инцидента совсем недалеко.

Для авиапассажиров и аэрофобов хочется заметить, что у самолета все системы многократно дублированы, и именно это позволяет «капиталистам» из «Якутии» эксплуатировать заведомо неисправные самолеты, наплевав на безопасность полетов. Интересно, что по этому поводу думает транспортная прокуратура, к которой поступили копии результатов проверки?