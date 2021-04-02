Якутск, , 11:09 — REGNUM В Якутии первый компонент вакцины от коронавирусу получили уже 59 097 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве республики.

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Полный курс иммунизации прошли 52 386 жителей Якутии.

Особый акцент сделан на вакцинация пожилых людей — первую прививку поставили 13 811 человек старше 60 лет, вторую — 11 692.

2 апреля минздрав республики получил ещё 30 600 доз вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, центр им. Гамалеи начинает доклинические испытания назальной вакцины от COVID-19.