Новосибирск, , 10:56 — REGNUM В Новосибирске с 23 по 29 марта 2021 года зафиксировано повышение потребительских цен на автомобильный бензин марок АИ-92 — на 0,3%, АИ-95 — на 0,2%, АИ-98 — на 0,1% и дизельное топливо — на 0,1%. Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики.

Средние потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в г. Новосибирске за 12 неделю 2020 и 2021 гг Novosibstat.gks.ru

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На городких АЗС бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 43,10 до 44,20 рубля за 1 литр, марки АИ-95 — от 45,95 до 47,60, марки АИ-98 — от 51,10 до 54,75, дизельное топливо — от 50,45 до 53,05 рубля за 1 литр.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 по 22 марта 2021 года бензин марки АИ-92 в Новосибирске можно было приобрести по цене от 43,1 до 43,9 рубля за 1 литр, марки АИ-95 — от 45,95 до 47,4 руб., марки АИ-98 — от 51,1 до 54,7 руб., дизельное топливо — от 50,45 до 53,05 рубля за 1 литр.

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