Новотроицк, Оренбургская область, , 10:57 — REGNUM В Новотрлицке Оренбургской области на ликвидацию ЧС на центральной фекальной насосной станции потребуется больше времени, чем рассчитывали изначально сообщают местные СМИ.

Режим ЧС введен с вечера 1 апреля. Планировалась, что противоаварийные работы проведут в течение суток. Однако сроки сдвинули.

По данным МУП УКХ, из Оренбурга в город уже доставили деталь — задвижку стоимостью 1 млн рублей. Но для осуществления ремонта сначала необходимо откачать воду и высушить двигатели.

Рассчитывали откачать 1,5 тысячи кубов, но только за вечер и ночь откачали уже 2,4 тысячи кубов, и слой воды составляет 3 метра. Помощь в ликвидации ЧП оказывают Энергетик, Гай, Оренбург, Орск, Новоорск, информирует портал ntsk.ru.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с вечера 1 апреля в Новотроицке введен режим ЧС. Во всем оороде отключено водоснабжение из-за аварии на центральной фекальной насосной станции. Школы и детсады закрыты. Из больницы выписывают всех, кого можно. В магазинах скупили всю негазированную воду. Утвержден график подвоза воды к домам и соцобъектам. К машинам тянутся очереди.