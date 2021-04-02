Уфа, , 11:02 — REGNUM Башкирии вошла в пятерку лидеров рейтинга событийного потенциала регионов России по итогам 2020 года. Об этом 2 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

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По его словам, несмотря на пандемию коронавируса прошлый год позволил Башкирии заявить о себе как о конгрессном центре России. Так, в апреле 2020 года в республике прошел первый международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии». Позже были проведены и другие международные форумы. В этих мероприятиях участвовало свыше одной тысячи спикеров из более 50 стран мира, а численность аудитории составила порядка 35 млн человек.

«Башкортостан давно уже не просто «медовый регион», мы — сильная республика с развитой промышленной инфраструктурой, туристическим и инвестиционным потенциалом. Мы формируем Деловой календарь — документ с перечнем конгрессных мероприятий под любой вид деятельности: экономику, туризм, инвестиции, агропромышленность и т.д.», — сообщил Хабиров.

Он также сообщил, что летом текущего года планируется провести в Башкирии ряд мероприятий: VI Всемирную Фольклориаду, форум урбанистики, инвестсабантуй «Зауралье», IX Национальный чемпионат «Молодые профессионалы».

«И это только первые шаги: впереди у нас большая работа, чтобы о потенциале Республики Башкортостан знали в России и во всем мире», — в заключении сообщил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии планируют реализовать комплексный инвестиционный проект «Евразийский экономический центр», который может объединить около 50 инвестиционных проектов на сумму два трлн рублей.