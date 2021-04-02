Сеул, , 10:57 — REGNUM Правительство Южной Кореи настоятельно рекомендует южнокорейским гражданам, у которых нет веских причин оставаться в Мьянме, как можно быстрее вернуться на родину. Об этом сообщает TBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, данная рекомендация выпущена после состоявшихся накануне консультаций с послом Южной Кореи в Мьянме.

В министерстве отметили, что для облегчения выезда южнокорейских граждан будут приняты меры по увеличению числа авиарейсов между двумя странами.

После того, как власти Мьянмы объявили 1 февраля чрезвычайное положение, на родину вернулись 368 южнокорейцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мьянме пострадал один из сотрудников южнокорейского банка Shinhan Bank.

Читайте также: В Мьянме неизвестные напали на сотрудника южнокорейского банка