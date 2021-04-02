Москва, , 10:54 — REGNUM По мнению американцев, Китай искусственно занижает курс юаня, чтобы повысить конкурентоспособность экспортируемых КНР товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля заявил директор научно-образовательного центра проблем модернизации экономических и политических систем ВШКУ РАНХиГС Вилен Вардапетян, комментируя то, что в США Китай назвали главным нарушителем в мировой торговле.

«Китай, являясь крупнейшим мировым экспортером, на протяжении последних десятилетий ведет весьма агрессивную политику по завоеванию зарубежных рынков в различных секторах экономики. Китайские экспортеры пользуются как финансовыми, так и нефинансовыми мерами поддержки со стороны своего правительства, — сказал Вардапетян. — На протяжении более десяти лет США пытаются принудить Китай провести в стране валютную реформу для того, чтобы определить рыночный курс китайского юаня в отношении мировых валют, в частности американского доллара. По мнению американцев, курс юаня искусственно занижается китайским правительством для повышения конкурентоспособности экспортируемых китайских товаров».

Кроме того, как пояснил экономист, китайцы зачастую при поддержке государства демпингуют на ряде рынков, например бесшовных металлических труб или алюминиевых изделий, для того чтобы вытеснить других производителей и стать фактически мировыми монополистами.

«С этим активно борются многие страны, в том числе США, вводя антидемпинговые пошлины в отношении китайских товаров. Иногда, кроме антидемпинговых пошлин, также могут вводиться андидемпинговые квоты по ввозу или же полный запрет ввоза, — сказал Вардапетян. — Так, например, в США действуют антидемпинговые меры в отношение китайских бесшовных труб для нефтегазовой промышленности с целью поддержания своих производителей».

Но, как подчеркнул экономист, китайские производители все равно находят пути поставки своей продукции, выкупая американские предприятия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, индекс деловой активности (PMI) для производственного сектора Китая в марте составил 51,9 пункта.

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