Стокгольм, , 10:54 — REGNUM Шведская студия Landfall Games отпраздновала 1 апреля 2021 года релизом сразу двух видеоигр. Об этом сообщило издание PC Gamer.

В Steam состоялся официальной релиз экшен-платформера Rounds и симулятора масштабных сражений Totally Accurate Battle Simulator. Помимо этого, студия сделала «королевскую битву» Totally Accurate Battlegrounds полностью бесплатной.

Напомним, шведская независимая студия Landfall Games наиболее известным своим симулятором Totally Accurate Battle Simulator, который до этого находится в стадии раннего доступа. В этой игре геймеры выставляют на поле воинов из различных эпох и устраивают между нему масштабные баталии.

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