Симферополь, , 10:54 — REGNUM Пассажиропоток международного аэропорта «Симферополь» в январе — марте 2021 года составил 610 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля в пресс-службе аэропорта.

Объём пассажиропотока в первом квартале 2021 года оказался на 1,4% выше показателей аналогичного периода 2019 года и на 10% — 2020 года. Таким образом, пассажиропоток аэропорта превысил показатели» доковидного» периода. С начала месяца аэропорт отправил более 4 тыс. регулярных рейсов. Пик пассажиропотока зафиксирован 28 марта — в этот день услугами аэропорта воспользовались 11 730 человек.

«В апреле начнут открываться рейсы по новым направлениям весенне-летнего расписания, и мы ожидаем дальнейшего увеличения пассажиропотока. При сохранении тенденции по улучшению эпидемиологической ситуации как в Крыму, так и в России целом, аэропорт ждет очень напряженный сезон с большим количеством рейсов», — прокомментировал коммерческий директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Сергей Дяйкин.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 марта аэропорт перешёл весенне-летнее расписание полетов. В его рамках полёты будут выполнять 15 авиакомпаний в более чем 50 российских городов.