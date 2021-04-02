Киев, , 10:59 — REGNUM Уровень боеготовности войск в граничащих с Украиной странах НАТО следует повысить. Об этом замглавы офиса украинского президента Роман Машовец заявил 2 апреля на встрече с послом Канады Ларисой Галадзой, говорится в сообщении президентского офиса.

Машовец отметил, что улучшить ситуацию с безопасностью могут совместные мероприятия, например, военные учения Украины и Североатлантического альянса. Они должны включать манёвры в воздухе, на суше и на море.

«Кроме того, целесообразно повысить уровень боевой готовности войск в странах НАТО, которые граничат с Украиной», — добавил замглавы офиса президента Украины.

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