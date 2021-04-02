Ульяновск, , 10:53 — REGNUM В 2021 году в Ульяновской области восстановили ряд пассажирских муниципальных маршрутов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам совещания, посвящённого транспортному обслуживанию.

В регионе запустили пилотный транспортный проект в Карсунском, Сурском и Павловском районах, где восстановлен и запущен ряд новых маршрутов. Основный акцент сделан на автобусном сообщении. По словам министра транспорта Евгения Лазарева, этот опыт планируется распространить на все остальные районы.

Особняком стоит Ульяновск. По итогам рассмотрения обращений жителей в столице планируют перевести на регулируемый тариф маршруты № 69 (ул. Профсоюзная — Центробанк), № 65 (ул. Заречная — 2-й пр-д Инженерный) и № 91 (ул. Любови Шевцовой — ОГУСП «Тепличное»), объединить маршруты № 72 (ул. Мостостроителей — памятник Нариманова) и № 73 (ул. Мостостроителей — ООО «Утес»).

Кроме того, в марте 2021 года запущен новый поезд по маршруту Кузнецк — Сызрань, который должен закрыть транспортные потребности жителей Новоспасского и Николаевского районов.

По официальным данным, в настоящее время в Ульяновской области на муниципальной сети 63 перевозчика обслуживают 277 маршрутов, действуют 170 межмуниципальных маршрутов и 13 пригородных поездов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ульяновские власти заявляли, что предполагается восстановить пригородные маршруты с соседними регионами — в частности, с Самарской и Пензенской областями. Первым маршрутом стал Кузнецк — Сызрань, который губернатор Сергей Морозов оценил как «один из важнейших».

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