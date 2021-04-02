Киев, , 10:56 — REGNUM Министры иностранных дел Канады и Украины Марк Гарно и Дмитрий Кулеба обсудили по телефону ситуацию в Донбассе. Об этом глава МИД Украины написал 1 апреля на своей странице в социальной сети Twitter.

«Провёл очень дружеский и предметный разговор с министром иностранных дел Канады Марком Гарно… Благодарен Канаде за солидарность и непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — сказано в сообщении.

В пресс-службе МИД Украины отметили, что темой разговора была, в частности, ситуация в Донбассе, а также данные о концентрации войск РФ возле границ Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Пентагона Ллойд Остин пообещал поддержку Украине в случае конфликта с Россией.

Читайте также: Вашингтон заверил Киев в поддержке в случае «российской агрессии»