Екатеринбург, , 10:54 — REGNUM Уральский федеральный университет (УрФУ) инициировал новый тендер на строительство общежития. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Ранее вуз расторг договор с «Группой ЛСР», которая уже снесла старое здание общежития и приступила к возведению нового объекта. В частности, вырыт котлован, а рабочие уже начали забивать сваи.

После претензий прокуратуры (выяснилось, что застройщик не имел права участвовать в данном тендере) УрФУ расторг договор. Теперь объявлен поиск нового подрядчика. На работы университет готов выделить до 1,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2020 год вуз так и не успел подключить все общежития к интернету, несмотря на введение дистанционной формы обучения.

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