Москва, 2 апреля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Сегодня, 2 апреля, проходит заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ). Главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров комментирует это событие:

Mil.ru Флаги стран СНГ

«Владимир Путин некогда назвал СНГ инструментом цивилизованного развода бывших союзных республик ССCР. СНГ как содружество за годы своего существования произвело тысячи нормативных документов.

Даже тогда, когда СНГ действовало в полном составе, далеко не все его участники присоединялись ко всем этим документам, а выбирали себе только те, которые им были интересны.

Таким образом, СНГ было не организацией, а магазином возможностей, где каждый покупал то, что ему нравится. Даже сейчас, когда из СНГ вышла Грузия, она сохраняет участие в тех соглашениях, которые ей интересны.

Но главный перелом в истории СНГ произошел уже в 2003—2004 гг., тогда в Грузии и на Украине произошли антирусские и антироссийские государственные перевороты. Уже тогда лицо СНГ с участием этих антирусских переворотчиков в Грузии и на Украине было фальшивым.

Теперь, когда фальшь и враждебность в отношениях между странами — участниками СНГ только нарастает, Совет министров иностранных дел СНГ хочет обсудить, например, такие документы, как:

— обращение в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны;

— о сотрудничестве в сфере безопасности;

— о сотрудничестве в области «оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил».

Это что за повестка дня такая?! Это с участием Украины, прославляющей гитлеровских бандеровцев, мы будем принимать обращение в память 1941 года?!

Это с участием Армении и Азербайджана, прославляющих своих гитлеровцев Нжде и Расул-заде?!

Это с официально объявленным участием главы МИД Украины, который чуть ли не каждый день называет Россию агрессором, мы будем обсуждать подготовку украинских офицеров к войне против нас самих?!

СНГ давно умерло как политический институт. Это труп. Но все годы своего существования, и особенно теперь, СНГ используется нашими соседями для того, чтобы эксплуатировать ресурсы России, и больше ни для чего.

20 лет назад бывший руководитель энергетики Латвии сказал мне, что если бы не льготные тарифы на электроэнергию из России, независимость Латвии экономически никогда бы не состоялась.

Так и теперь Россия через формат СНГ вырастила, выкормила и продолжает содержать своих врагов, ничего за это не получая», — высказал своё мнение Модест Колеров.

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