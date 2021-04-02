Сасово, Рязанская область, , 10:50 — REGNUM Специалисты управления благоустройства Рязани проверили приют для безнадзорных собак в Сасово, сообщает пресс-служба мэрии. Ранее на площадку, утопающую в грязи, обратили внимание зоозащитники.

Чиновники выехали в приют, осмотрели территорию, где содержатся собаки, оценили состояние животных. Кроме того, специалисты управления проверили журналы учёта, индивидуальные карточки животных, акты приёма-передачи и прочие документы. Площадку и животных сфотографировали, информацию передадут руководству управления благоустройства.

О ненадлежащем содержании животных заявили зоозащитники — корм хранился под открытым небом, собаки находятся в лужах. В приюте ответили, что грязь образовалась из-за резкого таяния снега и пообещали на две недели прекратить приём питомцев.

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