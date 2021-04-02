Майкоп, , 10:48 — REGNUM Глава Майкопа Андрей Гетманов стал фигурантом еще одного уголовного дела. На этот раз — о незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Как сообщила 2 апреля пресс-служба Следственного комитета по региону, при обыске в доме градоначальника обнаружили патроны.

По данным следствия, подозреваемый незаконно приобрел и хранил в своем домовладении по улице Привокзальная в городе Майкопе боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отношении мэра столицы Адыгеи было возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Он был задержан 24 марта 2021 года, суд арестовал его на два месяца на время следствия.

Читайте также: Мэр Майкопа задержан по подозрению в вымогательстве