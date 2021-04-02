Берлин, 2 апреля, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В сети появилось рендерное изображение электрического пикапа Volkswagen от независимого художника с псевдонимом KDesign AG. Изображение размещено на сайте немецкой компании.

Пресс-служба Volkswagen Электропикап Volkswagen

Художник разработал визуализации, которые демонстрируют, как мог бы выглядеть электрический пикап, если бы Volkswagen действительно решил бы его сделать.

На представленном изображении пикап имеет узкую решётку радиатора, стильную светодиодную оптику и стилизованный передний бампер. Кузов модели визуально отделён от кабины, а над задними колесными арками имеется складка, добавляющая машине спортивный стиль.

По предварительной информации, рендер был создан на основе ранее показанного концепт-кара Volkswagen Atlas Tonak, который компания представила на автомобильной выставке в Нью-Йорке в 2018 году.

Ранее Volkswagen провёл заключительные испытания прототипа электрокроссовера ID.5. Аккумуляторные батареи ёмкостью 52 и 77 кВт-ч и электромотор мощностью 146 л. с. позволят электрокару проехать на одном заряде до 522 км пути.

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