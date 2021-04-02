Москва, , 10:48 — REGNUM Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов избран первым вице-президентом Европейской федерации тяжёлой атлетики (EWF). Выборы прошли 1 апреля на конгрессе EWF в Москве.

Агапитов претендовал также на посты президента и генсекретаря EWF, но снял свою кандидатуру перед выборами. В борьбе за пост первого вице-президента он одержал победу большинством голосов.

Агапитов стал единственным представителем России в новом составе руководства EWF.

Президентом EWF избран представитель Турции Хасан Аккус, который ранее был генеральным секретарём организации. Теперь его пост занял Милан Михайлович из Сербии.

Вице-президентами EWF стали Патрик Фассолт (Германия), Тина Мария Бендикс (Дания) и Давид Кипшидзе (Грузия).