Москва, , 10:52 — REGNUM Уверенность в том, что совместная работа по развитию всего комплекса конструктивных союзнических отношений России и Белоруссии будет продолжена, выразил президент РФ Владимир Путин в поздравлении своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов двух стран. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин выразил уверенность, что Россия и Белоруссия продолжат продуктивную совместную работу по развитию всего комплекса конструктивных союзнических отношений», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также глава Российского государства уточнил, что Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии был подписан четверть века назад и стал первым значительным шагом на пути интеграционного взаимодействия двух стран.

«Механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и многих других сферах. Москва и Минск координируют усилия на международной арене, внося значимый вклад в обеспечение стабильности и безопасности на евразийском пространстве», — отмечается в поздравлении Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Белоруссия смогут успешно решать вопросы безопасности, но только сплотив усилия.