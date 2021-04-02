Москва, , 10:44 — REGNUM Российская госкорпорация «Газпром» с начала 2021 года увеличила добычу газа на 10,5% (на 13 млрд куб. м, до 136,2 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что за указанный период «Газпром» увеличил поставки газа в Турцию на 106,6%, Германию — на 33,3%, Польшу — на 18,5%, Сербию — на 71,3%, Финляндию — на 67,3%, Румынию — на 90,4%, Болгарию — на 52,4% и Грецию — на 23,4%.

Кроме того, «Газпром» продолжает наращивать экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Как сообщало ИА REGNUM, добыча газа в России будет увеличиваться и в 2030 году может превысить 1 трлн куб. м. Об этом говорится в проекте генеральной схемы развития газовой отрасли РФ до 2035 года.

Так, в 2019 году было добыто 739 млрд куб. м газа, в 2020 году — 689 млрд куб. м, но показатель снизился из-за пандемии коронавируса. В 2025 году Россия должна добывать от 777 млрд до 890 млрд куб. м природного газа, а в 2035 году — от 850 млрд до 1,057 трлн куб. м.

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