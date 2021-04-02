Кызыл, , 10:43 — REGNUM Служба статистики Томской области проанализировала цены на продовольственные товары в регионах Сибирского федерального округа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Томскстата, самые дешёвые хлебобулочные изделия продаются в столице Тувы Кызыле.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости»

1 кг хлеба из пшеничной муки 1 и 2 сорта здесь стоит 43,18 рубля. Это более чем на 22 рубля дешевле, чем в Красноярске, где хлеб стоит дороже всего в Сибири. Также в Кызыле оказалась самая недорогая говядина — 292,43 рубля за 1 кг мяса.

При этом в столице Тувы наиболее высокие в округе цены на сахар-песок (59,59 рубля за 1 кг), курицу охлаждённую и замороженную (200,19 рублей за 1 кг) и молоко (69,89 за 1 литр).

Как сообщало ИА REGNUM, самое недорогое куриное мясо продают в Горно-Алтайске, где 1 кг стоит 148,23 рубля. Там же находится и самая дешёвая гречневая крупа в Сибири — 100,33 рубля за 1 кг.

Подробнее: Самую дорогую в Сибири гречку нашли в Горно-Алтайске