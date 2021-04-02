Вашингтон, , 10:43 — REGNUM Онлайн-версия игровой выставки E3 2021 будет полностью бесплатной для всех зрителей. Об этом сообщалось на официальной странице мероприятия в Twitter.

https://twitter.com/E3/status/1377696983826059264

Организаторы заявили, что доступ ко всем элементам E3 2021 будет полностью бесплатным, а первые подробности о программе ивента появятся в ближайшее время. Напомним, выставка пройдёт с 15 по 17 июня.

Ранее стало известно, что в 2021 году международная игровая выставка E3 перейдёт в онлайн-формат. Такое решение было принято в качестве меры безопасности на фоне пандемии коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Steam выйдет игра про создание собственной пивоварни