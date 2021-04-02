Москва, 2 апреля, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Информация, опубликованная рядом СМИ касательно роста цен на авиабилеты, не соответствует действительности. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Петр Данилов ИА Красная Весна Пассажиры в самолете

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"Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили уменьшение цен на авиабилеты «по целому ряду направлений» внутри страны.