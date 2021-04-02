Тирасполь, , 10:44 — REGNUM В ходе 1534 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 474 случая заражения коронавирусом. Об этом 2 апреля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 41 483 человек. Из них победили инфекцию 35 565 человек, в том числе за последние сутки — 263. Всего в ПМР зафиксировали 920 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе в течение последних суток скончались 13 человек.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 1613 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 423 случая заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 26 человек.

Стоит отметить, что глава Приднестровья ранее сообщил, что в скором времени ожидается поставка российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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