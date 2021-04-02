Джакарта, , 10:40 — REGNUM Министр образования и культуры Индонезии Надием Макарим заявил, что количество вакцинированных учителей в стране составляет около 550 тысяч, сообщает Detik.

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«Около 550 тысяч учителей были вакцинированы, и это хорошая новость, это довольно быстро, но, конечно, мы стремимся к тому, чтобы все учителя в конце июня прошли вакцинацию, это число составляет около 5,5 млн преподавателей», — заявил Надием Макарим.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии разрешило проводить очные занятия в 96 школах Джакарты с 7 апреля 2021 года.

Подробнее в материале: Очные занятия в ряде школ Индонезии возобновятся 7 апреля