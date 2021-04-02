Москва, 2 апреля 2021, 10:40 — REGNUM Победить пандемию коронавируса в России к осени 2021 года не удастся, однако можно сделать процесс вакциноуправляемым. Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
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«Пандемию мы не победим к осени, но процесс внутри нашей страны мы можем сделать вакциноуправляемым», — сказал Гинцбург.
По его словам, такая цель уже стоит, она реальна, и он уверен, «что мы ее достигнем».