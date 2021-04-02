Саратов, , 10:43 — REGNUM На Театральной площади в Саратове рядом с доской почета в июле прошлого года появилось граффити с котами. Как заверяют в городской администрации, работа местного художника Дмитрия Жумаева вписалась в пространство площади.

Сложные погодные условия и разрушение основания рисунка послужило поводом закрасить граффити. Муниципалитет пообещал оказать содействие, а после более тщательной подготовки стен, появится новая работа. По словам художника, пространство пока закрасят белой краской. Подробности будущего рисунка пока не раскрываются, но Дмитрий Жумаев отметил, что элементы старой работы останутся. Город меняется и рисунок должен ему соответствовать, добавил автор граффити.

Подрядная организация уже приступила к снятию испорченной краски, а затем стену выровнят и закрасят.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Оренбурге при сносе зданий в районе объекта культурного наследия (Михайловских казарм) уничтожили граффити нижегородского художника Никиты Nomerza. Рисунок был сделан в рамках фестиваля уличного искусства Stenograffia в 2015 году.

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