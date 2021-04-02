Новотроицк, Оренбургская область, , 10:41 — REGNUM В магазинах Новотроицка Оренбургской области пропала негазированная вода. Ее быстро смели с прилавков после серьёзной коммунальной аварии, за которой последовало отключение водоснабжения всего города. Об этом сообщают СМИ.

Мессенджеры публикуют видео с кадрами, как в Новотроицке горожанин набирает воду из лужи.

Напомним, в муниципалитете с вечера 1 апреля отключено горячее и холодное водоснабжение. Из-за аварии на центральной фекальной насосной станции ввели режим ЧС.

Ранее в мэрии призвали население не паниковать, заявив, что организован подвоз воды, график утверждён и действует.